نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل الأراجوز وخيال الظل بمركز جمال عبدالناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ختامًا لأنشطة إجازة نصف العام بمركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في مدينة الإسكندرية، يقدم المركز حفل لفرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، وذلك اليوم السبت 10 فبراير ٢٠٢٤، في تمام السادسة والنصف مساءً.

ورش فنية لفرقة للأطفال واليافعين



يسبق الحفل ورشة تقدمها الفرقة للأطفال واليافعين عن كيفية تحريك عروسة خيال الظل.

وأوضح بيان صادر عن مركز جمال عبد الناصر، أن هذه الورشة هي مكملة لمجموعة الورش التي سبق تقديمها عن عروسة خيال الظل والتي من خلالها تعرف الأطفال على تاريخ هذا الفن وعلى كونه نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف الأطفال على تاريخه وباباواته (فصول عروضه المختلفة) ومراحل تصميم وتنفيذ العروسة

غير أن هذه الورشة ضمن خطة وزارة الثقافة في حماية وتعزيز التراث الثقافي الذي تزخر مصر بتعدده وتنوعه.

نبذة عن فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل

وعن فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها د.نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، وتقدم عروضها بشكل منتظم في «بيت السحيمي» التابع لصندوق التنمية الثقافية منذ 2008، وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة عدد عظيم من الورش التعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت مسرحيات عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات، من عروض الفرقة: «على الأبواب» و«عرايسنا» و«خلوا بالكم» و«ما احلاها الإيد الشغالة» و«علي الزيبق» و«أحلام ملك» و«جحا وحاكم المدينة» و«حكايات الأراجوزالمصري» و«شعبيات» و«حكايات الفلاح الفصيح» و«حكايات كتاب» و«ملك ولاه أراجوز» و«التمساح» و«دون كيشوت» و«حكايات شارع المعز» و«ملاعيب شيحة» و«الشطار» و«جحا المصري» و«جحا الإيطالي» و«جحا والحياة» و«السندباد» و«العرض الأخير» و« صندوق الحكايات» و«البطل».

نبذة عن مؤسس ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل

أما مؤسس الفرقة الدكتور نبيل بهجت فهو فنان ممارس لهذه الفنون، تَعلّمها على يد الفنانين الشعبيين بالإضافة إلى كونه مُخرِجًا وكاتبًا وصانعًا لـ«دُمَى الأراجوز وخيال الظل»، وأستاذًا جامعيًّا بقسم علوم المسرح بجامعة حلوان.