تامر حسني يسلط الضوء على مشاكل المرأة بـ ألبوم ”هرمون السعادة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:29 صباحاً - يواصل تامر حسني استكمال طرح باقي أغاني ألبوم "هرمون السعادة"، والذي يضم عدد كبير من الأغاني التي تناقش موضوعات هامة في الحياة الإجتماعية من غدر الأصدقاء، والوحدة، والفراق، والخيانة وغيرها.

كيف عرض تامر حسني مشاكل المرأة بـ "هرمون السعادة"؟

واستطاع تامر حسني كعادته أن يناقش بأغانيه أعمال تمس الجمهور وتكون واقعية وتحدث بالفعل، ولعل كليب "حوا" كان الأول لمناقشة مشكلة هامة وهي الغيرة الزائدة من المرأة تجاه الرجل ومراقبته بكافة الطرق من وضع كاميرات خفيه تراقبه بها في كل الأوقات وعرض الكليب ذلك بشكل كوميدي لتوصيل الفكرة.

تفاصيل "كليب حوا"

أغنية “حوا” من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.