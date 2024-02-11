انت الأن تتابع خبر عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. اعرف الحقيقة بعد تصدرهم التريند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأنباء في الساعات الأخيرة الماضية عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ولذلك يريد الجميع معرفة حقيقتها وتصدروا تريند مواقع التواصل الاجتماعي وكل محركات بحث جوجل، ويريد الجميع معرفة هذه الحقيقة كاملة.

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشف المستشار ياسر قانوش المسؤول القانوني عن أعمالها عن حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وقال “إنها لم تخبره بعودتها لحسام حبيب وذلك منذ يومين، قائلاً ، قد يكون جد جديدٌ لا أعلم عنه شئيا فهذه حياتها الشخصية”.

أول تعليق من شيرين على عودتها لحسام حبيب

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الرد على كل ما انتشر حول عودتها لطليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة طلاق استمرت أشهر قليلة وبالتحديد هو حدث في شهر ديسمبر الماضي بعد زواج استمر إلى 5 سنوات.

وردت شيرين في العديد من التصريحات، قائلة “الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس”، وهو يعتبر أول رد رسمي منها على الأنباء الذي انتشرت حول عودتهم من جديد.

شيرين عبد الوهاب في حفل Joy Awards