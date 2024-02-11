انت الأن تتابع خبر بعد زواجه في سن الـ 69.. أول تعليق من الفنان محمود عامر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوجىء الجمهور أمس، بإعلان الفنان محمود عامر زواجه بعد أشهر قليلة من إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، وقد يكون ما أثار دهشة الجمهور بزواج عامر أنه قد بلغ عامه الـ 69، ولكن هنا يجب التصديق في مقولة: “النصيب غلاب.. والحب ميعرفش عمر”.

من هو الفنان محمود عامر؟

تساءل الجمهور عن من هو الفنان محمود عامر، وذلك بعد تداول عدد من الصور لحفل زفافه هو وعروسته التي ارتدت فستان أبيض نال إعجاب الكثير من الفتيات، ومن أهم المعلومات عن عامر ما يلي.

ولد في 28 أكتوبر من عام 1955، في محافظة الإسماعيلية.

حاصلا على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ثم بكالوريوس الفنون المسرحية.

من أهم أعماله الفنية: رأفت الهجان – ليالى الحلمية 4 – سر الأرض – الحفار – أوراق مصرية 2 – العندليب – نعم مازلت آنسة – ولاد تسعة – عفاريت عدلى علام – حكايات بنات 3.

كان متزوجا من الفنانة لاشينة لاشين، ولديه ابنة وهى أميرة عامر وهى مطربة صاعدة

أول تعليق لـ محمود عامر بعد زواجه في سن الـ 69

قال عامر، خلال تصريحات صحفية، معلقا على زواجه حديثا، إنه لم يفعل شيىء خاطىء، معتبرا أن زواجه هو عوض من الله له، مضيفا: “اللي عملته خلال، ودي ترتيبات ربنا، ومش لازم أقدم للناس مذاكرت عني

من هى عروس محمود عامر؟