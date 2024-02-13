انت الأن تتابع خبر ما حقيقة اعتزال علا غانم التمثيل وهربها خارج مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة المصرية علا غانم، الأخبار التي تحدثت عن اعتزالها التمثيل وهجرتها الى الولايات المتحدة الأمريكية،هربًا من طليقها.



وقال علا انها باقية في مصر وتحضر لعمل جديد ستبدأ بتصويره قريباً على فريق العمل مؤكدة انها لا تفكر بهذا الاحتمال بالوقت الحالي وتركز على مسيرتها وحياتها في بلدها وبين شعبها واهل بلدها.



وانتشرت في الساعات القليلة الماضية أخباراً تفيد ان الممثلة المصرية علا غانم قد قررت اعتزال التمثيل والهجرة الى الولايات المتحدة الاميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها .