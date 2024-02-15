نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرايا أحمد رفعت تعكس العلاقات بين الفنون في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض الفنان أحمد رفعت تحت عنوان “ مرايا” وذلك في السادسة مساء السبت 17 فبراير بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى السبت 24 فبراير.

معرض الفنان أحمد رفعت

يضم المعرض 42 عمل منفذة بخامات متنوعة منها ورق يدوى، ألوان ترابية، ألياف حليج القطن والكتان، والياف الصبار الجاف ويعكس خلالها العلاقات بين الوان الفنون المختلفة ليعبر عن أحد اهداف الفن المتمثلة فى قدرة وخيال المبدع والمتلقى على إنتاج وتذوق العمل الفنى المجرد.

نبذة عن أحمد رفعت

الجدير بالذكر أن أحمد رفعت حصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1988، ونال درجة الدكتوراه بين جامعة حلوان وجامعة نيويورك، له العديد من المعارض الفردية إلى جانب مشاركته في الكثير من المعارض الجماعية وورش العمل المحلية والدولية.

معرض أماني زهران

يذكر أن الفنانة أماني زهران أقامت معرضاُ استيعاديًا يضم نماذج من انتاجها الفنى على مدار 30 عام تحت عنوان ثلاثة عقود.

وجمع المعرض أكثر من 50 عمل يتنوع بين اللوحات الفنية المنفذة بالألوان الزيتية الأكريلك وطباعة الفوتوبلوك والرسومات الصحفية التي تعبر عن المجتمع المصري.