نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الڤالنتين.. فيلم "حب البنات" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "حب البنات"، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أعلنت سينما زاوية عبر صفحتها الرسمية منذ 4 أيام عن إعادة عرض الفيلم الذي عرض عام 2004، وتعرضه السينما مرة أخرى بمناسبة عيد الحب، الموافق 14 فبراير، ويلي عرض الفيلم مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور السيناريست تامر حبيب، مؤلف الفيلم.

رأي الجمهور في فيلم "حب البنات"

وبعد يوم واحد من هذا الإعلان نشرت الصفحة أن حجز الفيلم اكتمل، وبالتالي سوف يتم إعادة عرضه أيام 18، و20 من نفس الشهر، بحضور مخرج الفيلم خالد الحجر، نظرًا للإقبال الجماهيري على مشاهدة الفيلم في السينما، وعلق كثير من الجمهور المتابع لسينما زاوية مرحبين بالفكرة، وتسابق البعض للإشارة إلى أصدقاءه أو أحباءه لحجز التذاكر ومشاهدة الفيلم في الأيام المقرر عرضه فيها، وتعتبر خطوة عرض أفلام قديمة غير جديدة بالنسبة لسينما زاوية، ففي شهر ديسمبر الماضي خُصص أسبوع كامل لعرض أفلام المخرج علي بدرخان.

أحداث فيلم "حب البنات"

تدور أحداث الفيلم حول 3 شقيقات علاقتهن ليست على ما يرام، بسبب والدهم، الذي تزوج أكثر من سيدة وأنجبهن ثم تركهن مع أمهاتهن ولم يشرف على تربيتهن أو يقوم بدوره كأب في حياتهن، ويتسبب ذلك في شرخ بحياة كل واحدة، ونتيجة لذلك يتعثرن في علاقاتهن العاطفية، ولكن بعد وفاة الأب تجتمع الثلاث شقيقات بسبب وصيته والتي اشترط فيها أن يعشن سويا لمدة عام حتى تستيطع أي واحدة منهن التمتع بحقها في الميراث، ويضم الفيلم أغنيتين، الأولى "نسيني"، والثانية " هات إيدك في إيديا".

قصة فيلم "حب البنات"

فيلم حب البنات إنتاج عام 2003، وعرض عام 2004، من بطولة خالد أبو النجا، وليلى علوي، وأحمد عز، وحنان ترك، وهنا شيحة، وأحمد برادة، وسوسن بدر، وعبدالرحمن أبو زهرة، ودعاء طعيمة، وتأليف تامر حبيب، وإخراج خالد الحجر، وقد حقق ما يزيد عن 4 ملايين جنيه إيرادات في صالات السينما.

آخر أعمال« ليلى علوي»

وكان آخر أعمال« ليلى علوي» هو فيلم« شوجر دادي » وشاركها البطولة الفنان «بيومي فؤاد»، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، والتأليف لؤى السيد، دارت أحداث فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلي علوي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.