نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها بطريقة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد زواجها من أحمد الحداد من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت هاجر أحمد: “مازلت أقع في حبك كل يوم عيد زواج كل يوم”.

بدأت الفنانة هاجر أحمد، تصوير مشاهدها بمسلسل “ المعلم ” بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وتظهر خلاله بدور فتاة شعبية ومعلمة في سوق السمك

ونشرت هاجر أحمد، عدة صور لها داخل كواليس مسلسل “ المعلم ” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أكشن رمضان".

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل

وتدور أحداث مسلسل المعلم في اطار شعبى اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

ومن ناحية أخرى، تشارك هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف"، بطولة كل من: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن الرواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، المقرر عرضه في موسم صيف 2024.