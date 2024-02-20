نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات لطفي لبيب مع الإعلامي خيري رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفنان لطفي لبيب، مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج مع خيري، المذاع على قناة المحور، وكشف لطفي عن حياته الشخصية وأعماله الوطنية وغيرها من الأمور.



ويقدم “دوت الخليج الفني” خلال السطور التالية، أبرز تصريحات لطفي لبيب التلفزيونية.



وقال لطفي:"سعد أردش أستاذي ونصحني بالقرآن من أجل تقوية لغتي العربية، أسست مسرحا في الإمارات واسمي مكتوب في موسوعة الشارقة".

وأضاف:"أخويا كان أسير عند إسرائيل في حرب 73 وعاد قبل رجوعي من الحصار، لحد الآن لا يوجد مشروع فني اتعمل يليق بحرب أكتوبر".



لطفي لبيب:"الدنيا بتتغير لكن التاريخ ما بيتغيرش"

وتابع:"كتبت سيناريو فيلم عن الجنود وقت الحصار بحرب أكتوبر، والدنيا كلها بتتغير والمناخ والاقتصاد بيتغيروا والجغرافيا بتتغير، ولكن التاريخ عمره ما يتغير".

اكتشف سر حزن لطفي لبيب

وقال: " أنا زعلان من الكوكب لأنه عامل مشاكل في بحر الصين ومضيق المندب والسودان والنيجر وأوكرانيا وطبعا غزة دي حكاية لوحدها".



وواصل:" ربنا مبيغضبش أبدا على ناسه ولو الناس أفسدت في الأرض هما اللي بيتحملوا مسئولية الإفساد، وأنا قطرة من بحر مش عارف فين الميناء بتاعته، كلنا دلوقتي نفتقد الرؤية معندناش الرؤية المستقبلية.

آخر أعمال لطفي لبيب



والجدير بالذكر آخر أعمال لطفي لبيب فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.