إلهام شاهين تكشف موقفها من الاعتزال

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إلهام شاهين، موقفها من الاعتزال مشيرة في البداية إلى أنها تنتقي أعمالها ولا يشغلها فكرة البعد لكنها لم تفكر في اعتزال الفن.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات إذاعية: 'دايما عايزة ابقي جديدة وميهمنيش اقعد في البيت لكن عمري ما فكرت اعتزل بس مش هنزل للشغل الا لو لقيت الهدف اللي عايزاه".

وأيضا كان من أبرز تصريحاتها خلال برنامج “ الراديو بيضحك”:'

“مش ممكن أكون راضية 100% عن كل ما قدمته، وبدايتي كانت قوية جدًا وأفلامي كانت من أهم الأفلام في السينما المصرية، وفي فترة كان بيجيلي فيها أفلام كتير أكيد كان في إخفاقات، ولكن حتى الغلط بتعلم منه، وعارفة إن إمكانياتي أكبر من ده”.

- رسالة فيلم موت سميرة بكرها أوي، وبزعل من نفسي جدًا لما أفتكر إني عملت الفيلم ده، والفيلم ده كان إساءة للملحن الكبير بليغ حمدي وأنا بعشقه، وأنا كنت صغيرة في السن وقت ما قدمت الفيلم، وعيب إن إحنا قدمناه، وعيب إن مصر عملته.

إحنا اهتمامنا بما هو تافه، ومحدش بيركز في ندوات المهرجانات الفنية، يعني المهرجانات بتعمل كتب عن السينما والفنانيين المكرمين، وكل الاهتمام بيكون على اللي اتكعبلت وكل ما هو تافه، وده في كل المهرجانات.

“أنا مبتابعش السوشيال ميديا، ووجودي عليها بسبب تحركاتي والمهرجانات اللي بحضرها، أنا واخدة الجانب الإيجابي”.

- خدت حقن بتاعة سكر علشان أخس وده مش صح، وكل الأدوية بتاعة التخسيس خدتها وتعبتني، وروحت لدكتور بيعمل أجهزة لشد الجسم لأني مش رياضية، والأدوية سدت نفسي ومباقتش أكل خالص.