نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريتا حرب تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة اللبنانية ريتا حرب تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس.





كشفت الفنانة ريتا حرب عن موقفها بالزواج المبكر وعن أقرب أعمالها وغيرها من الأمور.

ريتا حرب: "تزوجت مبكرًا وتسرعت في حياتي"



وقالت:"تزوجت مبكرًا وتسرعت في حياتي، وأنا لا أحب الزواج المبكر ولكن هناك العديد من الأشخاص لا يتفقون معي في هذا الرأي، ولكن من وجهة نظري انا رافضة هذا الشئ".

ريتا حرب توجه نصيحة ثمينة لجمهورها فما هي؟

وأضافت: "أنا خلصت كل حاجة بدري.. اتجوزت وانجبت واطلقت في عمر صغير، ويجب على الإنسان أن يعيش كل وقت في حياته ويعطيه حقه، ولكني قطعت العديد من المراحل".

وتابعت:" وبالنسبة المستوى العملي والفني أعطيت كل مرحلة في حياتي وقتي الخاص، كما أن كل مرحلة في حياتي المهنية كانت تمهيد للمرحلة الثانية والنجاح المقبل".

وأشارت:" لدي عدة مواهب واستثمرتها بطريقة خفيفة وصحيحة وكان سبب نجاح، وكل الأعمال التي قمت بها جميعها صحيحة وجيدة".



ريتا حرب تكشف عن أمنيتها الحقيقية

وواصلت:" أحببت كل أعمالي التي شاركت فيها وكل المهن التي مارستها، وأحب أيضًا لإعلان والإعلام والتمثيل، ولكن أفضل العمل بالتمثيل، وأستطيع أن أجسد أدوار مختلفة وهي ما يشبه شخصيتي الحقيقية".

آخر أعمال ريتا حرب



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة اللبنانية ريتا حرب مسلسل الخائن، والذي عرض على قنوات ام بي سي، واستطاع أن يحقق نسب مشاهدات مرتفعة في الوطن العربي.