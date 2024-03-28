طارق لطفي اقنع أحمد السقا بعملية سرقة ضخمة بالحلقة 17 من ”العتاولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - شهدت أحداث مسلسل العتاولة الحلقة 17، بطولة النجم أحمد السقا، العديد من الأحداث المثيرة.

وبدأت أالحلقة بمحاولة خضر إقناع نصار - أحمد السقا بالقيام بمهمة أخيرة لتأمين مستقبلهما وتسعى عائشة - مي كساب، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف بالاتفاق مع يسرى حول طفليهما، وتذهب عائشة وفارس لقضاء يوم مع يسرى في الفيلا الخاصة بها.

ويحاول طارق لطفي إقناع نصار أحمد السقا، للعودة للعمل معهم في عملية سرقة ضخمة إلا أن الأخير يتهرب منه ويؤكد له أنه ملتزم بالتوبة التي شجعته عليها “حنة” زوجته، وبالفعل يتم إلقاء القبض على خضر أثناء تنفيذه عملية السرقة وينجح نصار في إنقاذه باللحظات الأخيرة.

ويذهب عيسى الوزان - باسم سمرة إلى حنه، في مطعمها الجديد، ويجعلها تخبره بسبب طعنها لفرج، ويسجل لها، ويهددها بتسليم التسجيل للشرطة، إذا لم تقنع نصار بإعادة التمثال.

أما عن مواعيد مسلسل العتاولة الحلقة 17، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، حيث يعرض يوميا في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة mbc مصر، والإعادة في 2 مساء.

مسلسل العتاولة، يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، ميمي جمال، منة تيسير، صلاح عبد الله، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.