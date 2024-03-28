نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس كاميرون يعلق على حادثة غرق غواصة أوشن جيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان للمخرج الكبير جيمس كاميرون تصريحات جديدة، بشأن حادثة غرق الغواصة التابعة لشركة أوشن جيت.

ووفق ديلي ميل، قال كاميرون أن الشركة المسئولة عن الغواصة، تتحمل مسئولية غرق الغواصة بشكل كامل.

وحرص المخرج الكبير جيمس كاميرون على الرد على ما أثير من شائعات بشأن اقدامه على العمل على مشروع سينمائي عن كارثة غرق غواضة تايتان التي ذهبت في رحلة لاستكشاف حطام سفينة تايتانك ولم تعد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تداولات وسائل إعلام مختلفة، تصريحات لكاميرون نفى خلالها بشكل قطعي، ما تردد من عمله على مشروع فني يجسد به هذه الرحلة التي راح ضحيتها 5 أفراد.

مشروعات مستقبلية

في الوقت نفسه، أجبر نجاح الجزء الجديد من سلسلة أفلام avatar المخرج الكبير جيمس كاميرون بالخروج بتصريحات تؤكد نيته للعمل على أجزاء قادمة من الفيلم.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أدلى كاميرون بتصريحات لأحد وسائل الإعلام، لمح خلالها بإمكانية العمل على أجزاء جديدة.

أجزاء جديدة من Avatar

وفي التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة ديلي ميل، قال المخرج جيمس كاميرون أنه بعد تجاوز ايرادات الجزء الثاني من فيلم avatar لـ مليار دولار، أصبح لا مفر من التحضير من الآن للعمل على أجزاء جديدة مستقبلية من الفيلم.

وقال كاميرون، احتمالية طرح جزء ثالث ورابع وخامس من الفيلم مستقبلا أمر وارد الحدوث، بعد تنسيق الأمر مع الشركة المنتجة للعمل، واختيار المواعيد المناسبة لإنطلاق التصوير والطرح للعرض.