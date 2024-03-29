نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع سينمائي هندي ضخم تحضر له شركة Yash Raj Spy في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحضر شركة الانتاج السينمائي الهندية الكبيرة Yash Raj Spy لمشروع سينمائي سيكون متشعبا على غرار عوالم الافلام المترابطة ووفق ديد لاين، الفيلم الذي لم يتم تحديد عنوانه للأن، من المقرر أن يشارك في بطولته النجم بوبي ديول، والنجمة عاليا بهات وشارافري واغ.

وكان قد طرح النجم بوبي ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن احداث فيلم " Animal " إلى جوار رانبير كابور، ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع أنستجرام.

الفيلم الأكثر دموية

ز تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الاكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية، ووفق "انديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر ان يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الاكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.

مشاركة أنيل كابور

وكان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها انيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.