نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض مسلسل خالد نور وولده نور خالد والقنوات الناقلة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب متابعو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد " أحدث الحلقات وحرصهم الشديد على المتابعة، بطولة كريم عبد العزيز وشيكو.

مواعيد عرض مسلسل خالد نور وولده نور خالد

ويمكن مشاهدة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد الحلقة” 3 عبر قناة MBC مصر 2 في تمام السادسة مساءً، ويعاد في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بجانب عرضه دون فواصل إعلانية على منصة شاهد الرقمية.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

ويضم فريق عمل مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” الحلقة 3 لـ شيكو وكريم محمود عبدالعزيز ودنيا ماهر، شريف رمزي، محمد عبدالعظيم، آية سماحة، حمزة العيلي، دنيا سامي، إخراج محمد أمين.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد

وتدور أحداث مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” الحلقة 3 حول ظهور رجل وابنه الاثنين من نفس العمر، وكان ذلك بسبب حدوث فجوة زمنية نتجت عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به.

نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة

تغزو مسلسلات الـ15 حلقة، على خريطة موسم دراما رمضان 2024 في مصر، وذلك بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تعرض الفضائيات 19 مسلسلًا قصيرًا من إجمالي 35 عملًا تقريبًا.

ويشارك في المسلسلات عددًا كبيرًا من النجوم، وتتنوع ما بين الدراما، والإثارة والتشويق، والكوميديا والفانتازيا.

وتضم القائمة، كلّ من "جودر" لياسر جلال، و"فراولة" لنيللي كريم، و"نعمة الأفوكاتو" لمي عمر، و"عتبات البهجة" ليحيى الفخراني، و"كامل العدد 2" لدينا الشربيني، و"أشغال شقة" لهشام ماجد، و"خالد نور وولده نور خالد" لشيكو وكريم محمود عبد العزيز، و"كوبرا" لمحمد عادل إمام، و"بابا جه" لأكرم حسني.

بالإضافة إلى مسلسل "رحيل" بطولة ياسمين صبري، و"مليحة" لدياب، و"أعلى نسبة مشاهدة" لسلمى أبو ضيف، و"لحظة غضب" لصبا مبارك، و"دون سابق إنذار" لآسر ياسين، و"صلة رحم" بطولة إياد نصار، و"مسار إجباري" لأحمد داش وعصام عمر، و"سر إلهي" لروجينا، و"للأذكياء فقط" لحمدي الميرغني، و"جريمة منتصف الليل" لرانيا يوسف.

