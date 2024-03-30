نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض الحلقة 20 من "بـ 100 راجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة 19 من مسلسل بـ 100 راجل بسؤال علام لزوجة أبيه لبنى عن سبب وجودها في منزل طليقها عبد الله ويخبرها أنه لن يقول لوالدها شئ لتخبره لبنى أنها تعلم أنه يتحدث مع سوزي وأنها تستطيع أن تخبر عباس والده.

يحاول علام أن يقنع والده أن يعمل لدى عبد الله بعد أن توقف عملهم في السيارات المسروقة بسبب مراقبة الشرطة لهم وليطمئنه علام أخبره أنه سيبلغ عن سرقة السيارات الذي ملكهم والسائقين سيحضرهم عبد الله ليوافق عباس.

يذهب عابد لمقابلة سوزي لكي تجعله يرى ابنه ولكن يجد سوزي معها حراس وتخبره أن لا يقول لأحد أنه قابلها وأنها ستقوم بمقابلته مرة أخرى لتخبره السبب الأخر لتركها المنزل وتجعله يرى ابنه.

تذهب زينب زوجة صقر لمنزله وتخبر غالية أنها تشعر بالجوع لتذهب غالية للمطبخ وتتركها لتبحث زينب في القصر لتجد أن مشيقة على قيد الحياة ولم تموت لتهددها مشيقة أنها ستظل في المنزل حتى يأتي صقر.

يخبر صقر زينب أن لا تخبر أحد عن حقيقة وفاة مشيقة وألا تتحدث في هذا الأمر مرة أخرى، يذهب عبد الله لـ عباس ويعطيه 50 ألف جنية لكي ينقل له البضاعة ليوافق عباس بعد رؤيته للأموال.



أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحاً، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

