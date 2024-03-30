انت الأن تتابع خبر هجوم ريم البارودي على ريهام سعيد: نزلتلي صورة لكلب بيطلع لسانه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في حلقة نارية من برنامج “العرافة” مع بسمة وهبة، كشفت تفاصيل هجوم ريم البارودي على ريهام سعيد، بعد حلقة جمعتهما على شاشة “النهار” لإنهاء الخلافات بينهما، وتعتبر من أبرز الأشياء الذي شغلت بال الجميع مؤخراً.
- هجوم ريم البارودي على ريهام سعيدوبدء هجوم ريم البارودي على ريهام سعيد بقولها “دلوقتي بقالي من سنة 2020 لدلوقتي معنديش وقت للكلام ده، احنا خلصنا الحلقة ومشيوا الساعة 11 الصبح بعد ما مشيوا نمت كام ساعة كده صحيت لقيتها منزلة الصور قلت لها الصور بيتعملها تعديل انتي ست وعارفة قالت لي انا فرحانة ومبسوطة قولت لها وأنا كمان فرحانة بس نعمل على الصور شوية حاجات تجميلية يعني وشوية بالليل بعتت لي البرومو وانا عارفة هي مصورة ايه، وبرومو الحلقة موجود لحد دلوقتي على التيك توك والمنصات وعلى قناة البرنامج نفسها على يوتيوب”.
- وتابعت قائلة “وجايبني في البرومو وأنا بعيط وكلوز على وشي وحضرتك عليكي إضاءة كويسة وأنا لأ أنا مش عارفه ليه، وأنا مبتاجرش بموت أبويا وايوة متاجرة لما أطلع في برنامج حضرتك تحطي لي موسيقى تصويرية في ضهري وتقعدي تكلميني وبعدين كنت طلعت مع أي حد طلعت معاكي ليه، وانتي طالعة بتكلميني في عودة الصداقة وماشوفتش حاجة فيها صداقة”.
- واستطردت قائلة “كلمتيني على أبويا فقعدت أنا أتكلم وأقول اللي حصل بعدين جت بعد كده بعتت لي البرومو قولت لها البرومو وحش جدًا، وردت عليا قالت لي وحش جدًا عشان انتي وترتيني ومفيش مادة ناخدها من الحلقة، قولت لها ما أنا كنت قاعدة قدامك عودة الصداقة، ليه أبويا وليه الحزن وكانوا مخبيين عني ومحدش هيتعاطف معانا عشان مش قاصدين عارفة لو حقيقي الموضوع هيبقي حقيقي”.
تفاصيل حلقة ريم البارودي مع ريهام سعيد
- واستكملت ريم قائلة “وقلت لها ريهام كده مش حلو أنا كده بتاجر ببابا وكده ماينفعش، وبعد كده قالت لي هسحب البرومو، وقولت لها هل ينفع يا ريهام تبقي الكاميرا عليا بيج كلوز كده قالت لي دول ضدي دول من قناة تانية وكله موجود عني في الشات، وهي كانت بتصور في قناة وجايبة مصورين من قناة تانية، ومش أنا قولت لك في أول القاعدة اتخانقت مع مدير التصوير وازاي تبعتوه ده وده ضدي وده مبيحبنيش والحاجات دي وهي كان معاها مشاكل مع الكرو اللي معاها، وقولت لها بعد كده ورضيتي ليه نصور”.
- وقالت “قلت لها أنا دلوقتي البرومو مش عاجبني وقالت لي بعدها انا اتفرجت على الحلقة ووحشة أوي يا ريم، قلت لها الحمد لله يبقي ألغيها، قالت لأ يبقي نعيد تاني ونجي لك تاني قلت لها لأ وكده الكرو جاي على المبيت مش هقدر الصراحة، وردت عليا انتي هتذلينا قولت لها أنا عملت بما فيه الكفاية وصحابي كانوا جامبي ساعتها قالولي انتي بتهري وتنكتي وهي هتذيع الحلقة، وقالت لي انا على خلاف مع القناة وعندي مشاكل معاهم مش أنا صاحبة القناة مش أنا اللي بقول، ده انتي الإعداد نفسه ليه الكلام كله اتغير”.
- وأنهت حديثها قائلة “وابتدى الموضوع بقى شد وجذب في التليفون بس أنا اتعلمت بقى عشان مايتعمليش قواضي تاني خلاص بقى غلطت الشاطر بألف وبقيت حريصة على كلامي واتعلمت الدرس ومش معقول نفس الشخص وتروح تعملي لي قضية تاني، وكنت وقتها مسافرة بره مصر وقالت لي الحلقة هتتذاع بكرة قلت لها مبروك ألف مبروك، وقلت لها أنا مش هشوف حاجة، وبعدها بعتت لي وهي بتتفرج على الحلقة وقالت لي انتي مشوفتيش التعاطف قد ايه من الناس وبعدين بعتت لي سكرين شوتات من الكومنتات بتاعة الناس وكم الناس اللي بتدعي لوالدك، قلت لها حبيبتي أنا بره مصر ومابتفرجش وتجاهلتها تمامًا وده اللي جنن الدنيا ونزلتلي صورة لكلب بيطلع لسانه”.