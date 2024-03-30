انت الأن تتابع خبر هجوم ريم البارودي على ريهام سعيد: نزلتلي صورة لكلب بيطلع لسانه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حلقة نارية من برنامج “العرافة” مع بسمة وهبة، كشفت تفاصيل هجوم ريم البارودي على ريهام سعيد، بعد حلقة جمعتهما على شاشة “النهار” لإنهاء الخلافات بينهما، وتعتبر من أبرز الأشياء الذي شغلت بال الجميع مؤخراً.

هجوم ريم البارودي على ريهام سعيدوبدء هجوم ريم البارودي على ريهام سعيد بقولها “دلوقتي بقالي من سنة 2020 لدلوقتي معنديش وقت للكلام ده، احنا خلصنا الحلقة ومشيوا الساعة 11 الصبح بعد ما مشيوا نمت كام ساعة كده صحيت لقيتها منزلة الصور قلت لها الصور بيتعملها تعديل انتي ست وعارفة قالت لي انا فرحانة ومبسوطة قولت لها وأنا كمان فرحانة بس نعمل على الصور شوية حاجات تجميلية يعني وشوية بالليل بعتت لي البرومو وانا عارفة هي مصورة ايه، وبرومو الحلقة موجود لحد دلوقتي على التيك توك والمنصات وعلى قناة البرنامج نفسها على يوتيوب”.

وتابعت قائلة “وجايبني في البرومو وأنا بعيط وكلوز على وشي وحضرتك عليكي إضاءة كويسة وأنا لأ أنا مش عارفه ليه، وأنا مبتاجرش بموت أبويا وايوة متاجرة لما أطلع في برنامج حضرتك تحطي لي موسيقى تصويرية في ضهري وتقعدي تكلميني وبعدين كنت طلعت مع أي حد طلعت معاكي ليه، وانتي طالعة بتكلميني في عودة الصداقة وماشوفتش حاجة فيها صداقة”.

واستطردت قائلة “كلمتيني على أبويا فقعدت أنا أتكلم وأقول اللي حصل بعدين جت بعد كده بعتت لي البرومو قولت لها البرومو وحش جدًا، وردت عليا قالت لي وحش جدًا عشان انتي وترتيني ومفيش مادة ناخدها من الحلقة، قولت لها ما أنا كنت قاعدة قدامك عودة الصداقة، ليه أبويا وليه الحزن وكانوا مخبيين عني ومحدش هيتعاطف معانا عشان مش قاصدين عارفة لو حقيقي الموضوع هيبقي حقيقي”.

تفاصيل حلقة ريم البارودي مع ريهام سعيد