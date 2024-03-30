نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ريهام حجاج تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها ببرنامج كواليس، مع المذيعة لينة الطهطاوي، على نجوم إف إم.



وكشفت ريهام عن علاقتها بزملائها في الوسط الفني وغيرها من الأمور.



وقالت:" دائما أتتجنب رد الإساءة بالإساءة فى ما يخص حياتي الشخصية".

ريهام حجاج: "لا أفضل الانتقام أو رد الإساءة بل أكتفي بالدعاء على من تعمد إيذائي

وأضافت:"أنا لست ملاك ولكن عند دخولي فى أى نزاعات لا أفضل الإنتقام ولا رد الإساءة بل أكتفي بالدعاء على من تعمد إيذائي".

وتابعت: “ساعات من كتر أهل الباطل بيعتقدوا أنهم على حق دا بيخليكي تشكي فى نفسك والبوصلة فى الوقت دا بتكون علاقتنا بربنا مع الوقت بنبدء نشوف علامات”.

وأشارت:" نحن جميعا نخطيء ولكن يجب أن نعترف بأن من الطبيعي أن نخطيء ونعترف دائما، ولا يفضل التدخل فى الحياة الشخصية لأن هناك الكثير من التفاصيل لا يدركها الجميع لكن يتم الترويج بالإشاعات بشكل مستمر".

وواصلت: "صدفة صعوبتها إنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة".

واستكملت:" هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا لما كنا صغيرين ويوتيرن وجميلةالعام الماضي وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز".

ريهام حجاج:" صدفة شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا "



واختتمت:" فقررنا نعمل حاجة مختلفة واخترنا شخصية صدفة التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، وصدفة شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا".



آخر أعمال ريهام حجاج

والجدير بالذكر آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل صدفة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.