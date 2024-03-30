نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في برنامج "العرافة".. ريم البارودي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ريم البارودي محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ظهورها في برنامج “العرافة” التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة النهار، وذلك بعد تصريحاتها عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية، وعن كواليس خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة على أن القضايا والمشاكل بينهما لم تنتهي حتى الآن، مُعلقة: "مفيش عداوة تيجي بعدها محبة".



موعد برنامج العرافة رمضان 2024

ويتم عرض برنامج العرافة كل يوم في تمام السادسة مساءً، وذلك عبر قناتي “المحور” و”النهار” في الوقت نفسه، يعرض الموسم الجديد من برنامج العرافة بالتزامن مع وقت أذان المغرب في مصر.

ويتم إعادة بث برنامج العرافة على قناة المحور مرتين، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة مساءً، وعلى قناة النهار الإعادة عند الساعة السادسة صباحًا.

آخر أعمال ريم البارودي



يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.