نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان ينجح في إدخال شحنة سمك جديدة.. ملخص الحلقة 20 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة العشرون من مسلسل "المعلم" عبر قناة الحياة وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أحداث الحلقة العشرون من مسلسل “المعلم”

حيث بدأت الحلقة بإجتماع المعلم بشر وشداد وأكد لهم أنهم يجب أن يكونوا بجانب المعلم فى كل شيء، خاصة أن مصطفى شعبان تأخر فى الرد عليهم، ثم يأتى إتصال من المعلم الذي أكد فيه أنه دخل القاهرة بالسمك، فى حالة ذهول من معلمين السوق.

وعرض في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم وصول المعلم إلى السويس وبدأ رجاله وعلى رأسهم غلوش فى تحميل السمك من الميناء، ليحذر الريس غريب المعلم أن هناك وضعا غريبا فى تلك الشحنة، وحذره من المخاطر، ليؤكد المعلم له أنه أخذ احتياطاته، وبالفعل تحرك المعلم للعودة القاهرة بسيارة السمك.

كما فرحت دهب لأن المعلم نجح فى مهمته بجلب السمك من السويس، وطلب المعلم من بشر أن يحضر فرقة الزفة فرحا بتوريد السمك.

وتنتهي الحلقة بإتيان الضابط شوقي إلى السوق لكي يمسك المخدرات ولكنه يفتش العربيات ولم يلقي بها شئ فيغادر السوق ويذهب.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.