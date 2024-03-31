حضور جماهيري لعروض الافلام الفائزة بمهرجان الاسماعيلية في الثقافة السينمائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 11:33 صباحاً - في إطار برنامج وزارة الثقافة، لرفع الوعي السينمائي، شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، حضور جماهيري كبير لعروض الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته ال٢٥.

تضمنت العروض أفلام (حياة ذهبية) إخراج بوبا كارسانجار- بوركينافاسو- الحاصل علي المركز الأول بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، (مار ماما) لمجدي العمري من فلسطين، الحاصل علي المركز الاول بمسابقة الافلام الروائية القصيرة، إلى جانب عدد من الافلام التى شاركت بالدورة الماضية من المهرجان.

افتتح الفعاليات الدكتور حسين بكر رئيس، المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة .

يذكر أن جميع الفعاليات بالمركز مجانية للجمهور يشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.