محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أحد أطباء أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، وهو أيضًا الطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي، عن تعرضه لأزمة صحية في إحدى ليالي شهر رمضان الجاري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد هنيدي



حيث نشر الدكتور علاء، صورة له برفقة الفنان محمد هنيدي وهو في المستشفى، وعلق عليها قائلًا:“في ليلة من ليالي رمضان، أطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين”.

وتابع:" اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة".

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

وكان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي السينمائية فيلم “مرعي البريمو”، وضم الفيلم مجموعة من النجوم مثل غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد