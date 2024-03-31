انت الأن تتابع خبر الجمهور مصدوم .. اتفرج إطلالة هيفاء وهبي تتجاوز 40 ألف دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبّر الجمهور عن صدمته بسعر إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي ظهرت بها عبر حسابها على إنستغرام.

وظهرت وهبي ببدلة مخملية باللون الذهبي وأكمام طويلة، وجاء البنطلون واسع وأنيقاً، اعتمدت تنسيق الإطلالة مع حقيبة يد صغيرة من اللون البرتقالي من دار أزياء Hermés ويعود طرازه إلى Kelly Seller، يصل سعر الإطلالة إلى 41 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل مليون و900 ألف جنيه مصري.

وجاءت تعليقات المتابعين: "جميلة وأنيقة"، "دائما متميزة وملفتة"، "سعر الملابس باهظ جدا ولا تستحق كل هذه الآلاف"، "سعر بنطالك يكفي 10 عائلات لمدة سنة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر ان هيفاء وهبي قد شاركت صور إطلالاتها من باريس حيث ارتدت إطلالة من توقيع PACO RABANNE ووصل سعرها إلى 1555 دولاراً، حيث ظهرت بفستان قصير من اللون الفضي بأكمام طويلة وبه رقبة طويلة أيضاً وفي نهايته تنورة قصيرة منتفخة، وذلك على هامش حضورها لأسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس.