ردود أفعال قوية بعد عرض الحلقة العشرين من "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبدالرازق.

وشهدت الحلقة العشرين العديد من الأحداث المثيرة والمفاجئة، بدأت بعثور عايدة على نورا بعد هروبها منها وزواجها من أدهم، لتتشاجر معها بسبب ما فعلته، وتعتدي عليها، لتتوقف بعد إخبار نورا لها بحملها.

فيما اخبرت عايدة، حسان بعثورها علي المخدرات، والذي بدوره أخبر ماركو، ليتقابلا مع عايدة، التي نصبت لهم فخًا، وأبلغت الشرطة.

واختتمت الحلقة العشرين، بالقبض علي إسماعيل، أثناء احتفاله بخطوبة ابنته ولاء.

صيد العقارب

مقتل إسماعيل الغول

وانتهت الحلقة عند عائلة الغول وفرحتهن بخطوبة ابنتهم لتأتي الشرطة وتلقي القبض على إسماعيل الغول، وأثناء خروجهم من المنزل يطلق أحدهم النار عليه وسط صدمه جميع الموجودين من بينهم عايدة.

مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب"

ويتساءل عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض العمل والتي سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والربع مساء.

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"





ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.