لهذا السبب.. نادية شكري مطلوبة على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نادية شكري، صاحبة دور «سوسو» في مسرحية «العيال كبرت» تريند مؤشر البحث “جوجل”، وذلك فور ظهورها في الحلقة الخامسة من مسلسل «جودر»، التي تم عرضها أمس عبر إحدى القنوات الفضائية.



واستطاعت الفنانة نادية شكري أن تخطف أنظار الجمهور، وذلك بعد ظهورها بشخصية سيدة عجوز تلجأ للملك «جودر» الذي يجسد دوره ياسر جلال لكي يساعدها أن تسدد دينها وتدفع الإيجار لكي لا يأخذ المالك منها ابنتها ويقوم ببيعها في سوق النخاسة.

إشادة رشا سامي العدل بدور والدتها في مسلسل جودر

وأبدت الفنانة رشا سامي العدل إعجابها الشديد بالشخصية التي قدمتها والدتها الفنانة نادية شكري، في مسلسل جودر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث شاركت الجمهور بصورة لها من كواليس التصوير، وصبحتها بتعليق: "أمي تتألق في مسلسل جودر".



قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.