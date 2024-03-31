"سلطان الحرافيش" تجربة نوعية لفرقة الفشن المسرحية ببني سويف

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل فرقة الفشن المسرحية تقديم العرض المسرحي "سلطان الحرافيش" ضمن عروض التجارب النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدمة خلال الموسم الحالي في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية سلطان الحرافيش

تدور فكرة العرض حول الصراع بين المشاعر الإنسانية والمصالح الشخصية في إطار درامي تاريخي، كمحاولة للمزج بين التاريخ والفن.

ويوضح مؤلف العمل ذلك بتصوير الصراع القائم بين المحتل العثماني ممثلا في السلطان "سليم الأول" و"طومان باي" السلطان المملوكي الأخير الذي حكم مصر ودافع عن أرضها خشية الوقوع في براثن العثمانيين، لإظهار روح البطولة التي كان يتمتع بها "باي" وإثبات سريان الروح المصرية حتى مع المماليك الذين وقفوا في وجه كل محتل أو غاصب لهذا الوطن.

صناع عرض سلطان الحرافيش

"سلطان الحرافيش" بطولة فرقة الفشن المسرحية، تأليف د. طارق عمار، ديكور وملابس أميرة كمال، أشعار صلاح عتريس، موسيقى وألحان محمد ناجي، استعراضات تامر عبد المنعم، إخراج محمود أبو الغيط.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بنى سويف، ويستمر عرضه بالمجان حتى غدا الاثنين في تمام التاسعة مساءً على مسرح بيت ثقافة الفشن.