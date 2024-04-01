نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يلجأ لإجراءات الشرطة للحصول على ابنه.. ملخص حلقة 7 من مسلسل دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُرضت منذ قليل الحلقة 7 من مسلسل "دون سابق إنذار"، وشهدت الحلقة تطورات ومفاجأت كبيرة بالأحداث.



وتبدأ أحداث الحلقة بمكالمة من نهال عنبر لزوجة ابنها عائشة بن أحمد تخبرها بأنها تستطيع الوصول لممرضة في الحضانات تعرفها جيدًا وتطلب منها الذهاب لها حتى يتحدثوا معًا لهذه الممرضة، وبالفعل تتصل بها ويتفقون معًا للذهاب لها صباحًا بالمنوفية.



يتلقى آسر ياسين ( مروان ) مقطع صوتي من بسمة تخبره بأن يعطيها رد في المشروع الذي عرضته عليه فيظبط موعد ليلتقي بها.

ومن جانب آخر، تتصاعد الخلافات بين أحمد خالد صالح ( حسن )شقيق مروان وطليقته نهى بعدما يعلم أنها قامت بشراء شقة من وراءه وتسجيلها باسمها، ليتشاجر الثنائي من جديد ويتهم حسن طليقته بأنها قامت بسرقة أمواله وصرفتها على شقيقها المدمن.



وفي نهاية الحلقة يذهب آسر ياسين (مروان ) إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن المستشفى التي ولد فيها ويتهمهم بأنهم قاموا بتبديل نجله بولد آخر.

لكنه ينصدم بأن الإجراءات الرسمية تجبره أولا قبل اتخاذ أي خطوة ضد المستشفى برفع دعوى إنكار نسب عمر له، وهذا الأمر جعله وسط حالة من الصمت والصدمة تسيطر عليه بعد سماع ذلك.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار

المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM