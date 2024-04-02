نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة..

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث علمت صدفة من راند، ذهبت المكان الذي يختبيء فيه علي وفرح، فذهب علي الفور لبيت ولعة- هشام شرف، وبالفعل وجدتهم هناك، وهددتهم أن الحكومة ستأتي للقبض عليهم، فهرب علي وولعة علي الفور، ونزلت فرح مع صدفة، ظلت فرح وعلي في الشارع بعدما رفضت فرح المبيت عند صديقه ولعة، وفكرت فرح أن تستعين بإحدى صديقاتها كي تختبئ عندها فاتصلت بها من هاتف علي، وبعدها قررت صديقتها أن تبلغ أم فرح، بما جري وتعطيها رقم علي، وبالفعل قامت بذلك، وقام عمر أخو فرح بالاتصال علي رقم علي لكنهم لم يردوا وأغلقوا الهاتف علي الفور.

البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة

ويذكر ان قناة ON، سبق وكشفت عن البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة، وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف حيث ظهرت في بعض المشاهد بشكل كوميدى بجانب الخط الدرامي للمسلسل.