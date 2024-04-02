عروض فنية ومسابقة خط عربي في احتفالات رمضان بالمركز الثقافي في طنطا

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد المركز الثقافي بطنطا سهرة رمضانية جديدة، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الغربية، احتفالا بالشهر الفضيل، استمرارا لبرامج وزارة الثقافة.

فرقة طنطا للموسيقى العربية

أحيا الحفل فرقة طنطا للموسيقى العربية، وتضمن الجزء الأول منه باقة متميزة من الأغاني التراثية والطربية قدمتها الفرقة في أداء جماعي منها "مرحب يا هلال، احك يا شهرزاد، أهو جه ياولاد، ظاظا فظاظا، اصحى يا نايم" وذلك بقيادة المايسترو محمد حسين.

رمضان زمان

وفي الجزء الثاني من الحفل أطربت الفرقة الحضور بميدلي بعنوان "رمضان زمان" تضمن مجموعة من أشهر أغاني الإعلانات والبرامج والمسلسلات منها "ليالى الحلمية، والسيرة الهلالية".



ابتهالات دينية

واختتمت فعاليات الحفل بفقرة ابتهالات دينية، وأغنية "تم البدر بدري" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نظم المركز مسابقة في فنون الخط العربي، شارك بها ما يقرب من 40 متسابقا من الأطفال والشباب، قام خلالها الفنان حامد علي- أستاذ الخطوط بمدارس الخط العربي بالغربية، بإجراء اختبارات للمتسابقين في مختلف فنون الخط العربي ومنها النسخ، الرقعة، الثُلث، الكوفي، بالإضافة إلى الكتابة بالزخارف الإسلامية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة المسابقة، وتكريم الفائزين فى حفل فني ينظمه المركز الجمعة المقبلة احتفالا بليلة القدر.

ليالي رمضان

وقدمت هيئة قصور الثقافة عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية، بالقاهرة والمحافظات، تضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.