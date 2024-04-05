نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إفطار على شرف أسرة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام الفنان محمد محمود حفل إفطار بواحة خطاب بحضور أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، حيث حضر كلًا من الفنانة إنتصار وأحمد فهيم وليلى أحمد زاهر وإسلام إبراهيم وفرح يوسف، والمخرجة ياسمين أحمد كامل والمؤلفة سمر طاهر.

والمخرج وائل إحسان والمخرج أشرف فايق وخالد عزام والمخرج خالد دياب وعبد الله ابو الفتوح المنتج ومحمد السيد المنتج الفني.

نجاح مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

والجدير بالذكر أنه قد حقق مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في النصف الأول من شهر رمضان وقد لقي تفاعل كبير على جميع مواقع التواصل الإجتماعي وتصدر تريند محرك البحث جوجل وأيضًا تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

يشارك مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة.

أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

قصة مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

وظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.