نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض بعد العيد.. محمد هنيدى يستعد لبطولة مسرحية "فرحات والعائلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد هنيدي مؤخرًا على بطولة مسرحية جديدة بدأ التحضير لها الفترة الماضية بعنوان فرحات والعائلة، ومن المقرر أن يقوم بعرضها فى الإمارات.

أعمال محمد هنيدي القادمة

ويرتبط محمد هنيدي بأكثر من عمل سينمائي هذه الفترة حيث أعلن مؤخرًا أنه يحضر لفيلم جديد سيكون مفاجأة للجميع، بجانب الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي يتولى كتابته مدحت العدل، ولم يتم الإعلان عن موعد بدء التصوير حتى الآن.

رسالة محمد هنيدي لجمهوره

طمأن الفنان محمد هنيدي جمهوره بعد ظهوره مرتديًا زي العمليات ويجرى عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب، من خلال فيديو نشره عبر موقع “إكس”، وأكد هنيدي خلال الفيديو أن الصورة المنتشرة والخبر قديم جدًا، وأنه بالفعل خضع لعملية قسطرة ولكن في بداية شهر رمضان قائلًا: "أنا اتخضيت لما لقتني متصدر قائمة التريند فى تويتر، فقلت يمكن علشان الكنيش، لكن محدش لسه كان شافه، ولكني فى بيتي وبخير وزي الفل، والحمد لله أطمئنكم وشكرًا لكل اللي سأل عليا أو دعالي".

أحدث أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي مسرحية ميوزيكال سكول، وتم عرضها في موسم الرياض بدورته الرابعة، ودارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وعاد من خلالها محمد هنيدي إلى تقديم شخصيته الشهيرة رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، التي سبق وقدمها في فيلم ومسلسل من قبل، ويواجه هنيدي عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم ضمن الأحداث.

آخر أعمال محمد هنيدي

وايضا شارك محمد هنيدي في فيلم مرعي البريمو والذي عُرض في أغسطس من العام الماضي 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية أحمد مرعي تاجر البطيخ التي يقدمها محمد هنيدي، وهو يعيش في حي إمبابة ويتورط في أزمات مع تتابع الأحداث بسبب تهريب الألماظ، وتجسد غادة عادل شخصية زوجته جمالات، الفيلم من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.