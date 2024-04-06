نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف وهشام ماجد يحجزان أماكنهما في موسم عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ايام قليلة على عيد الفطر المبارك، ويكثر في عيد الفطر المبارك العديد من الأفلام السينمائية التي يشارك بها الفنانين في ذلك الموسم، ومن أوائل الفنانين الذين حجزوا أماكنهما في موسم عيد الفطر هم الفنان عمرو يوسف والفنان هشام ماجد.

تفاصيل فيلم "شقو"

يشارك الفنان عمرو يوسف في موسم افلام عيد الفطر المبارك بفيلم "شقو"، شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

تفاصيل برومو فيلم شقو

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

وكان النجم احمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

تفاصيل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

كما ينتظر الفنان هشام ماجد عرض فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياةتعيسة، غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.

والجدير بالذكر أن الفنان هشام ماجد قد حقق نجاحًا كبيرًا في النصف الأول من شهر رمضان الكريم بمسلسل "أشقال شقة" الذي شارك به في السباق الرمضاني وشاركته البطولة الفنانة أسماء جلال والفنانة شيرين ومصطفي غريب ونخبة أخري من النجوم.