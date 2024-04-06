نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يشارك في طبخ وتحضير 7 آلاف وجبة إفطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نجم الجيل تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فيديو له رفقة بناته تاليه وأمايا وهو يقوم بطبخ وبتحضير وجبات إفطار لغير القادرين.

ونشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "النهارده مع share a smile team أنا وتاليه وأمايا شاركنا في طبخ وتحضير وجبات اطعام لاكثر من ٧ آلاف شخص غير مقتدر في بلدنا وماشاء الله كل يوم التيم العظيم ده بيعمل كده بالإضافة إلى حملات التوعيه اللي بيقدموها في جميع الإتجاهات شوفت النهارده أعمار المتطوعين من سن ٥ سنين ل ٥٠ سنه حماس غير عادي في حب الخير وإسعاد الناس بجد أنا فخور ب share a smile team كان يوم رائع وربنا يقدرهم على التوعيه وفعل الخير".

منشور تامر حسني

أعمال تامر حسني القادمة

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

والجدير بالذكر أن كليب "30 حياة" قد لقي تفاعل كبير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 7 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات أغنية "أنتي الحياة"

إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي