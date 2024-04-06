نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يسترد محلات والده ويضع عليها اسمه.. ملخص الحلقة 26 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان

وبدأت الحلقة بمشاهد فلاش باك تكشف ما حدث أثناء ليلة القبض على والد المعلم ومن قام بوضع المخدرات داخل سيارات السمك.

وبدأ المعلم أن يساوم الجنتل ويجعله يرجع له كل المحلات في سوق السمك وتغيير اللوحات الإعلانية في محلات سوق السمك لتصبح باسم "المعلم" بدلًا من "الجنتل".

وفي إطار فلاش باك، تم استعراض كيف قامت عدولة وسلوى خطاب بسرقة خزنة المعلم حامد بعدما استخرجت نسخة من مفتاح الخزنة. وفيما يتعلق بزيارة مفيد عاشور للمعلم، أكد له المعلم أن قلاش طالبه بأخذ حقه من الجنتل وكشف له عن سر وضع المخدرات في سيارة السمك.

ومن جانبها، حذرت بسيمة زوجها عنتر من الأحداث القادمة وعبرت عن استعدادها للرحيل معه، إلا أن عنتر أبدى رفضه للرحيل عن دهب وأكد استعداده لمواجهة أي شيء من أجل بقاء معها

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.