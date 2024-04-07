تعرف على مواعيد حلقة 28 لمسلسل بـ100 راجل

القاهرة - محمد ابراهيم - ​​​​​​

بدأت الحلقة 27 من مسلسل بـ100 راجل بطلب عائشة والدة غالية من ابنتها أن تخبر علام ولبنى أمام عباس أنها قامت بإلغاء الاتفاق الذي من خلاله كانت تطلب منهما قتل عباس مقابل الأموال، لتوافق غالية وتذهب لعباس وتخبره عن إلغاء الاتفاق وستعطيه عقد رهن المنزل.

يخبر مهران، صقر أن غالية هي من ساعدته على الهروب لكن لا يصدقه صقر، وتعطي لبنى لـ عباس مخدر من أجل أن تبحث عن الأموال لتستطيع العثور عليها ولكن يقوم علام بإيقافها لتهدده بالقتل إذا لم يتركها تغادر بالأموال.

يقتل مهران، صقر وذلك من خلال إرسال أحد رجاله لضربه بالرصاص قبل دخوله منزله لتنهار مشيقة وغالية وتخبرهم مشيقة أنها لن تأخذ عزاء صقر قبل أن تأخذه ثأره من الذين قتلوه وتطلب من عبد الله أن يدفن صقر في حديقة الفيلا ليوافق.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحاً، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

