نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: "حب حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار، حل النجم أحمد العوضي في ضيافة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها “ع المسرح” والمُذاع على شاشة «الحياة»، وكشف خلال اللقاء العديد عن تفاصيل حياته الشخصية بالإضافة للحديث عن طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور له بعد انفصالهما.

فصرح العوضي عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًا: “ أصدق حب في حياتي كان ياسمين وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل، وهفضل أقول كده على طول لأني مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني، أنا بقول كلام ممكن يتاخد عليا بعد كده ولكن دي الحقيقة.

وأكد العوضي، أن حب الرجل للمرأة ليس بضعف، قائلًا: “مين قال إن حب الراجل للست ضعف؟ أنت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها، أنا ممكن أحسسها بحبي ليها بـ رجولة”.

بعد انفصال منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ألغى الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز متابعة بعضهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد فترة من إعلان انفصالهما.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

أحمد العوضي ضيف برنامج "ع المسرح"

يعرض لقاء الفنان أحمد العوضي يومي الأحد والإثنين على الحياة في الساعة ٦:٢٠ مساء، والقناة المصرية الأولى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء، وcbc في تمام ١:٣٠ بعد منتصف الليل.