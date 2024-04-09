انت الأن تتابع خبر النجمات يودّعن شهر رمضان بإطلالات أنيقة ومتنوعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تنوعت إطلالات النجمات العربيات بين القفاطين الأنيقة والعباءات المبهجة والفساتين الراقية، ولكن غلب عليها كلها الطابع المحتشم والأنيق.



تألقت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة ناعمة، عبارة عن جمبسوت بتدرّجات الذهبي الناعم، وتميّز بقصة واسعة مع أطراف مزمومة وأكمام فضفاضة، وهو يُعدّ من أحدث صيحات الموضه لهذا الصيف.



ونسّقت هيفاء إطلالتها بحزام على شكل سلسلة ذهبية مزيّنة بالأحجار الملوّنة، التي أضافت حركة ناعمة كسرت من رتابة اللون الذهبي، وأكملت الإطلالة بحقيبة Hermes باللون البنّي المحروق مع صندل من اللون نفسه.





اما الفنانة مي عمر فقد اختارت فستاناً يناسب الأجواء الرمضانية باللون الفوشيا، وجاء بتصميم ناعم على شكل كسرات طويلة مع أكمام واسعة تنتهي بصيحة الريش من اللون الأبيض، وزُيّنت قبّة الفستان بحبيبات ناعمة فضّية اللون، وحملت الفنانة حقيبة يد صغيرة من اللون نفسه.





واختارت الفنانة مريم حسين قفطاناً مغربياً فخماً بتصميم مَلكي باللون الأبيض، جاء ضيقاً من الأعلى مع حزام فضّي لينسدل باتساع الى الأسفل، كما تميّز القفطان بتطريزات فضية ناعمة مع قصّة الياقة والأكمام الأنيقة التي زادته جمالاً ورقياً.





وتألقت النجمة درّة زروق بعباءة ذات تصميم تونسي باللون البيج الناعم، تتخذ شكل العباءة التقليدية مع تطريزات ناعمة بتدرّجات اللون البيج وأكمام واسعة، ونسّقت معها بنطال جينز بقدمين واسعتين وتوب بيضاء .