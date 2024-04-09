انت الأن تتابع خبر فايا يونان تسأل جمهورها: ما نهاية حكايتي مع تيم حسن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوقت الفنانة السورية فايا يونان، جمهورها ومتابعيها لنهاية قصة مسلسل "تاج" الذي تخوض فيه أولى بطولاتها التمثيلية، تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي.



وشاركت الفنانة السورية جمهورها ومتابعيها على "فيسبوك"، مقطع فيديو يضم مشاهد من مسلسل "تاج" الذي تخوض فيه أولى بطولاتها التمثيلية، وتُجسد فيه شخصية "نوران" التي تواجه العديد من الصعوبات في حياتها الزوجية مع "تاج" الذي يلعب دوره الممثل تيم حسن.



واستطلعت الفنانة، توقعات الجمهور بشأن نهايته، وعما إذ كانت ستحمل أحداثاً سعيدة أم حزينة لبطله "تاج/ تيم حسن". وشاركت عبر حسابها في "فيسبوك" مقطع فيديو يضم عدد من مشاهدها هي و"تاج" تيم حسن، توضح طبيعة علاقتهما، أرفقته بتعليق كشفت فيه عن الألم الذي شعرت به عند قراءة النص. وقالت: "قصة نوران وتاج بتوجّع. لما قريتها تعاطفت مع الطرفين وأثّرت فيني كتير".



كما ذكرت تفاصيل قصتهما، وكيف اضطرت للانفصال عن زوجها بسبب مشاكله الكثيرة، وعن الظلم الذي تعرضت له من قبل عائلتها حتى تتزوج برجل ثري أكبر منها سنا. وتابعت مشوقة الجمهور للحلقة الأخيرة "اليوم الحلقة الاخيرة، يا ترى النهاية سعيدة أو حزينة؟" .