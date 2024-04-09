انت الأن تتابع خبر زينة تودع مسلسل العتاولة بفيديو مؤثر من الكواليس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ودعت الفنانة المصرية زينة رضا مسلسلها الرمضاني "العتاولة"، بفيديو وثقت فيه الكواليس والأجواء التي عاشها أبطال العمل، خلال فترة التصوير التي امتدت لـ4 أشهر.



وشاركت صاحبة شخصية "حنة" في المسلسل الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024، الفيديو مع متابعيها على منصة "إنستغرام"، أظهرت فيه العديد من الصور الطريفة التي جمعت أبطاله، مما يعكس حالة الود والحب التي سادت بينهم.



وأرفقت زينة الفيديو بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لطاقم العمل فرداً فرداً، قائلة" مش بعرف أتكلم كتير، بس بحبكم أوي".



وأعربت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى، ونجوم العمل أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، مؤكدة أن العمل معهم له طعم مختلف.



وقالت: "المخرج محترف وموهوب وتحت قيادته النجاح، وأكيد العمل مع نجوم كبار وإخواتي له طعم مختلف". كما حرصت على توجيه شكر لطاقم العمل كاملاً، بما فيهم المنتج صادق الصباح ونجله.



وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة زينة معها، معربين عن حزنهم الكبير لفراق الشخصيات وانتهاء العمل، كما تفاعلت النجمة مي كساب معها وقالت في تعليق: مبروك علينا كلنا يارب دايما ناجحين. فيما كتبت هدى الأتربي عن حبها الكبير للفنانة زينة قائلة: بموت فيكي. أما الفنانة رانيا أبو النصر فأشادت بأداء زينة خلال العمل وكتبت: مبروك حبيبتي كسرتي الدنيا .