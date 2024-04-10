عمرو يوسف وأحمد السبكي من العرض الخاص لفيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم شقو للنجم عمرو يوسف ويسرا، وحضر العرض الخاص أبطال العمل ومجموعة من النجوم، وظهر عمرو يوسف بصحبة آل السبكي أحمد وكريم السبكي على الريد كاربت.

وحدث ازدحام شديد أثناء العرض الخاص لفيلم شقو ودخل عدد من الفنانين للسينما لمشاهدة الفيلم وحضر أبطال وصناع العمل على الريد كاربت ومنهم المنتج أحمد السبكي والفنان عمرو يوسف والفنانه يسرا والفنانة امينة خليل والفنانة دينا الشربيني والفنان تايسون.

و يذكر أن بدأت منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحدي مولات مصر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع افلام عيد الفطر المبارك.

و تواجد بعض الضيوف الشرف منهم زوج الفنانه نيلي كريم والفنان محمد احمد ماهر والمخرج محمد سامي وغيرهم.

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم أبطال فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال عمرو يوسف:

ويذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف هو مسلسل "الكتيبة 101" الذي شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور.

بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق المسلسل شهرة واسعة فور عرضه على الشاشة، ونال على إعجاب الجمهور والنقاد.