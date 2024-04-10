نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمود العسيلي يهنئ جمهوره بعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة جمهوره ومتابعيه بعيد الفطر، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة محمود العسيلي



ونشر العسيلي صورة له، وكان مُمسكًا كحكة في يده، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد فطر سعيد على كل حبايبنا في مصر والوطن العربي كله".

آخر أعمال محمود العسيلي



يذكر ان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "عيني شايفة فيكي "التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ومن الحان محمود العسيلي، ومن توزيع امين نبيل.



وتقول كلمات الأغنية



جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي

انتي تبصيلها تحلى في عيني

ياعيني عليكي ياعيني

نجمة بعيدة وكل

ما أجيلها تحلى في عيني

ياعيني عليكي ياعيني

لو ابتسمتي بقول

للشمس روحي بدري

ده انتي عليكي

قبول مشوفتهوش أنا عمري

نور ده من بعيد

يتشاف لو انتي جاية قصادي

بقيت بغير وبخاف

عليكي من الدنيا دي

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي انتي

تبصيلها تحلى في عيني

ياعيني عليكي ياعيني

عيني شايفة فيكي

واحدة رهيبة خطفني جمالها

نجمة بعيدة وكل

ما أجيلها تحلى في عيني

ياعيني عليكي ياعيني.