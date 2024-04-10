قريبًا.. العرض المسرحي “ ضفاير ” بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى 

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، عن عرض مسرحية " ضفاير " خلال الفترة المقبلة، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عمرو البسيوني.

أحداث مسرحية ضفاير



تدور أحداث العرض المسرحي " ضفاير " عن اللحظات الاخيرة لحياة البطلة التي تستدعي مراحل عمرها بشخصياتها المتعددة،و تبدأ معركة الذات مع هذه الشخصيات المختلفة في تفاصيلها و كل شخصية تكون رافضة لكل المراحل السابقة واللاحقة من عمرها وحوار درامي مغلق عن احداث الذات المنقسمة في ذاتها .



فتتهم كل شخصية منهم الشخصية الاخرى بإنه ا سبب فساد حياتها وتتملص من ذاتها وافعالها فنجد شخصية عاطفية معجبة بذاتها وشخصية عنيفة لعملها بالسوق وشخصية مثقفة بينما الشخصية الرئيسية التى استدعتهم هي شخصية حالمة .



وفي خضم الاحداث تظهر كل شخصية ملامحها واحداثها حتى نأتي للحظة تتجمع فيها الشخصيات ليتذكروا الطفولة وضفائرها التي كانت تعشق كل هذه الشخصيات في شخصية واحدة ثم ما انفكت بتذكرها حتى تعلن لهم الشخصية الرئيسية إنه قد مر الوقت ولن يكون هناك متسع لاي تجارب اخرى فتثور الشخصيات الأخرى معلنه عن رفضها التام للاستسلام لفكرة النهاية ليقرروا الانفصال عنها وتأتي النهاية بعودة الجميع للمشهد الأول حيث تعود الشخصية الأولى لمكانها الأول

فيما يشبه بتسليم الروح لبارئها.

صناع العرض المسرحي ضفاير



العرض المسرحي " ضفاير " من تأليف مجدي الحمزاوي، ومن إخراج السيد الحسيني، ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

والعرض المسرحي بطولة كل من: اسراء فرج ،مروة الحديدي ، جومانا أمير ،جنى سامح، لميس صالح ، فرح صالح، آية أحمد،مع مشاركة فريق الفراشات للباليه والفن التعبيري.