ماجد المصري وآيتن عامر يسخران من هذا الشئ



القاهرة - محمد ابراهيم -

سخر الفنان ماجد المصري الفنانة آيتن عامر في فيديو عبر تطبيق تيك توك، سألها فيه عن موافقتها على زواجه من الخامسة على طريقة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.

وقال ماجد المصري لـ آيتن عامر في الفيديو: لو موافقة إني أتجوز الخامسة كحي كحة واحدة، ولو مش موافقة كحي كحتين.

لترد آيتن عامر: المسلسل خلص خلاص.. قالك طول المسلسل عمالين يقولوا لبعض يا شاركوه وخليلوه وحميدوا إلا ما قلت لي كامليوه، ليرد ماجد: أنتي وافقتي اتجوز الخامسة تبقي يا كاملليلوا.



لهذا السبب... زوجة واحدة لا تكفي تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي



وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيان قررت من خلاله وقف مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، وإحالة الجهات المختصة أبطال العمل للنيابة كونه يسيء للمجتمع الكويتي ويهدر قيمته.

التعليق الأول من ماجد المصري على إيقاف مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في الكويت



وسبق أن علق الفنان ماجد المصري على وقف مسلسله زوجة واحدة لا تكفي في الكويت، وقال في تصريحات تليفزيونية: المسلسل يضم جنسيات كثيرة وليس الكويت فقط، لماذا أزعج الكويت، وأنا المصري أنا اللي خونت واتجوزت في المسلسل ثلاث مرات، ليه هنا المصريين معملوش أي مشكلة يعني؟!

أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رشيد وزوجته هيلة ويديرا مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص رشيد لم يكن أحد يتوقعها.