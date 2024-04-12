نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف سلامة عن مشاركته في كامل العدد: واجهت مشاكل متشابهة في العمل مع أولادي وهذا سبب نجاح دوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان شريف سلامة، خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، إنه منذ بداية مسلسل كامل العدد، كان في غاية السعادة لتمثيل عمل لايت.

وقال شريف سلامة، خلال حواره ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على DMC "وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن معظم أعماله معاكسة لبعضها، وهذا لأنه عندما يتم طلبه في القيام بدور ما يكون مربوطًا بأمر مشابه له تمامًا في عمل سابق، ولهذا يقوم بالفصل بين أعماله ويأخذ فترة طويلة حتى يشارك في عمل جديد، لافتًا إلى أنه فرح لأنه سيشارك مع الفنانة دينا الشربيني لأنه أول مرة في عمل فني.

وأضاف: "عندما قرأت النص فرحت أوي، لأنني شعرت أن الموضوع واقعي، وهذا أكثر ما أعجبني في المسلسل أنه حقيقي بشكل كبير، وهذا لأن لدي أولاد في سن المراهقة، وأواجه مشاكل من نفس النوع التي وجدتها في نص المسلسل، وهذا التشابه كان سببا في نجاحي في أداء الدور".