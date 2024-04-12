بعد غياب.. آمال ماهر تعود بحفل أسطوري

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة آمال ماهر جمهورها لحفلها الضخم الذي أعلنت عنه ووصف بالليلة المبهرة يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح ماركي في كايرو فيستفال سيتي، وتم طرح التذاكر على موقع ticket marche.

الحفل المرتقب سيكون بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازف، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامج غنائي يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة امال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

آخر أعمال حفلات آمال ماهر

يشار إلى أن الفنانة آمال ماهر قد أحيت حفل غنائي في موسم رأس السنة الميلادي الماضي حيث احتفلت مع جمهورها في يوم 29 ديسمبر الماضي.



وكانت قد أحيت آمال ماهر علي مسرح تياترو، في مول أركان الشيخ زايد، وتتوافر تذاكر الحفل للجمهور، من خلال TicketsMarche.

آخر أعمال آمال ماهر

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر كانت قد اطلقت ألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي يحمل عنوان أنا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم ومن المتوقع ان تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.

آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

غلق قناة آمال ماهر على اليوتيوب

يشار إلى أن قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وخرجت شائعات العام الماضي عن اختطاف آمال ماهر، وهو الأمر الذي نفته بظهورها في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها ومن ثم أحيت حفلًا في مدينة العلمين العام الماضي.