عايدة رياض تكشف عن تفاصيل تحويل فيلم 'جري الوحوش'



القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عايدة رياض عن تفاصيل تحويل فيلم ‘جري الوحوش’ إلى مسلسل، مشيرة إلى أن الأحداث كما هي بعد تحويلها لعمل تليفزيوني، مع زيادة بعض التفاصيل في جذور الشخصيات التي لم يستطيع الفيلم تسليط الضوء عليها؛ نظرًا لقلة مساحة الوقت.



وأشارت عايدة رياض، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنها تجسد شخصية – سنية - حماة سعيد زوج ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان - نضال الشافعي، وهنسمع كلمة «الأنترلوب».



واستغلت عايدة رياض فرصة الظهور على شاشة قناة صدى البلد، للحديث عن إبداعات الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلة: «أستاذ محمود عبد العزيز مش فنان عادي؛ لأنه كان بيعمل تراجيدي وكوميدي وبيغني وكان بيعمل الجان وبيجمع 3 حاجات وبيعملها 100%، أستاذ محمود الله يرحمه عنده تاريخ جميل».



كما تطرق حديث عايدة رياض، عن الفنان الراحل نور الشريف، قائلة: «أستاذ نور الشريف تاريخ، وبداياتي على فكرة في مسلسل (مارد الجبل) كان مع أستاذ نور الشريف».



وأوضحت عايدة رياض أن المسلسل يتضمن نفس رسالة الفيلم وهي «الرضا»، قائلة: «المسلسل بيقدم رسالة الرضا؛ لأنها هى الحياة، وطبعًا إحنا كبشر بتختلف نسبة الرضا، في واحد راضي وكل حاجة لكن بيبص، والمسلسلات اللي بتبقى بالشكل، ده الحياة فيها صعوبات وفيها أخطاء، وبعد مرور الزمن الواحد بيحس إن الرضا ده أجمل حاجة في الدنيا حتى لو الإنسان اتصاب بمرض أو ابتلاء بيقول الحمد لله ويكون راضي».