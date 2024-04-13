قنوات ART تنعي شيرين سيف النصر: "نجمة من طراز خاص"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART النجمة الكبيرة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ اليوم، بعد رحلة فنية مميزة كانت خلالها نجمة من طراز خاص، وتركت للمكتبة الفنية العديد من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا مع أشهر نجوم السينما والتليفزيون والمسرح، منها مسلسلات "المال والبنون" و"من الذي لا يحب فاطمة" و"اللص الذي أحبه"، كما شاركت في بطولة مجموعة مهمة من الأفلام مع مع عادل إمام وأحمد زكي منها "سواق الهانم" و"النوم في العسل" و"أمير الظلام".

شيرين سيف النصر

الدكتور جمال شعبان يكشف عن أسباب وفاة شيرين سيف النصر:

وكشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن أسباب وفاة الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وكتب "شعبان" منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة ماتت عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة". وتابع: "أدعوا لها بالرحمة".

شيرين سيف النصر

المسيرة الفنية لـ شيرين سيف النصر:

ويذكر أن شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية. ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن عام 1967، لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا، قبل أن تلعب الصدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية، ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986.

قدمت شيرين سيف النصر، 31 عملًا فقط، استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال "ألف ليلة وليلة" ولكن بدور صغير للغاية، وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع أحمد زكي في بطولة فيلم "سواق الهانم" عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل "أصعب قرار" لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» علامة فارقة في مشوارها الفني.

وابتعدت الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن منذ أكثر من 12 عامًا، بعد وفاة والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح.