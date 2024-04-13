انت الأن تتابع خبر محمد إمام عن مي عز الدين: وش السعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدّرت الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها شهدت ظهوراً خاصاً للفنانة المصرية مي عز الدين، التي أدت شخصية "شهرزاد".



فبعدما شهدت النهاية، هروب "كوبرا، محمد إمام" من السجن، التقى "شهرزاد"، وأخذا يستذكران بطريقة طريفة شخصيتيهما "كوريا" و"كبداكي" في مسلسل "دلع البنات" الذي عرض العام 2014.



يستذكر "كوبرا" و"شهرزاد" آخر عملية نصب جمعتهما والتي كانت قبل عشر سنوات، ويقرر الثنائي السـفر إلى بلد جديد بشخصيات وجوزات جديدة لبدء حياة مختلفة والاستمرار في عمليات النصب.



وأعرب الفنان المصري عن سعادته بالتعاون مع مواطنته، مي عز الدين؛ إذ علّق على مشاركتها بالحلقة الأخيرة والتي كانت مفاجأة العمل: عشرة العمر ووش السعد.. نجمة النجمات مي عز الدين، أحلى قفلة للمسلسل، مبسوط جداً بك وكان واحشني الشغل معاكِ، شكراً على جمالك وحلاوتك.



وحظي منشور إمام بتفاعل واسع من متابعيه، الذين أعربوا عن إعجابهم بظهور مي في المسلسل، ليعتقد بعضهم أن الحديث الذي دار بين الثنائي في نهاية المسلسل هو إلماح لكتابة مسلسل جديد من بطولتهما.



وجاء من ضمن التعليقات: أكتر حاجة لذيذة أنهم طلعوا كوريا وكبداكي ولمحوا ع آخر نصباية، أحلى مفاجأة كانت مي كتير استمتعنا ورجعنا لورا بتواجدها، حسينا انهم يقولوا في مسلسل جديد رح يجمعهم ألف مبروك.



يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي مليء بالإثارة، حول شاب يعمل في ورشة لإصلاح السيارات، ثم يتعرض لبعض العقبات تضعه أمام مواقف غريبة، ويكون بسببها في صراع دائم بين الخير والشر .