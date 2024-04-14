عبد المجيد عبد الله يكشف لأول مرة عنوان ألبومه الجديد في أضخم حفلات العيد في دبي

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أحمد جودة - القاهرة - في وداع عيد الفطر السعيد، كان الجمهور على موعد مع "أمير الطرب" عبد المجيد عبد الله في أضخم حفلات العيد في دبي، والذي أقيم من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، وتحت مظلة "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة"، وتصدر هاشتاج "عبد المجيد في دبي" التريند في الإمارات والسعودية والكويت كما احتل هذا الهاشتاق المركز الثاني عالميًا، واشعل محرك مواقع التواصل الاجتماعي بدءً من نفاذ جميع تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من فتح شباك التذاكر، فتجاوز عدد الحضور 14 ألف متفرج، وصولًا إلى الأجواء الرائعة التي حملها الحفل فنيًا ولوجستيا من إبهار ديكور المسرح، وجمالية هندسة الصوت والإضاءة، ودقة تنظيم روتانا في استقبال هذا العدد الهائل من الجمهور وسعادتهم بالحفل.

وتألق الفنان عبد المجيد عبد الله في حفله بدبي على المسرح غناءً وإحساسًا وأداءً وانسجامًا مع جمهوره والفرقة الموسيقية الضخمة التي قادها المايسترو السعودي وليد فايد، الأمر الذي جعلها ليلة لن تنسى وتضاف لمشوار أبو عبدالله الحافل بالعطاء والنجاح والحب والاحترام.

لقاء عبد المجيد عبد الله مع الإعلاميين

عند وصول عبد المجيد عبد الله إلى قاعة الحفل، كان في استقباله الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للموسيقى، إذ تربطهما صداقة عمر وهو ما أشار إليه مجيد على المسرح عندما ذكر اسم صديقه "سالم" عند غنائه "فزيت من نومي"، فتوجها للقاء أهل الإعلام والسوشيال ميديا، حيث هنأهم مجيد بالعيد وشكر دبي على استضافتها حفله، كما شكر جمهوره الذي قدم للحفل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

عبد المجيد عبد الله يكشف عن ألبومه الجديد

وكانت "عيدية" عبد المجيد للإعلاميين أن كشف ولأول مرة عن عنوان ألبومه الجديد الذي سيصدر قريبًا من إنتاج روتانا، معلنًا:"ألبومي سيحمل عنوان "حكي واجد" وهو ميني ألبوم يتضمن أربعة أغاني جميعها من كلمات تركي والحان طارق محمد وحاليًا الأعمال في مرحلة المكساج"، علمًا أن مجيد أصدر مؤخرًا اغنية "سينجل" بعنوان "أنا أضحك" قدمها في الحفل، وانتصر مجيد في إجاباته للإعلاميين إلى الأغنية الطربية.

وردًا على أسئلتهم حول ما صرحت به الفنانة إليسا في أحد مقابلاتها عن أمنيتها بتقديم دويتو معه؟ امتدح صوتها، معلنًا "يسعدني هذا ولكن الأمر يعتمد على موضوع الدويتو وكلمات الاغنية"، وكرر مجيد ما سبق وأعلنه في محادثة هاتفية جمعته مع الفنانة سميرة سعيد عن رغبتهما بتقديم دويتو مشترك معتبرًا سميرة من أجمل الأصوات ولكن أيضًا موضوع العمل سيكون هو فيصل انجاز هذا التعاون.



وأرجع عبد المجيد حسب وجهة نظره السبب في كثافة الجمهور بحفلاته ونفاذ جميع التذاكر في وقت قياسي عند طرحها إلى قلة عدد حفلاته، والجودة العالية جدًا فيها من ديكور وهندسة صوت وإضاءة وعوامل فنية يحرص عليها بنفسه.

أبرز أغاني عبد المجيد عبد الله في حفل دبي

حفل عبد المجيد عبد الله في دبي تكون من فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، قدم فيهما قرابة 22 أغنية أجرى عليها ثلاث بروفات على مدى الأيام التي سبقت الحفل، فأطرب وأمتع الحضور غناء وعزفا على العود بالكثير من روائعه، ومنها: أول حكايتنا، يا بعدهم كلهم، كيف أسيبك، انتحل شخصيتك، رهيب، فزيت من نومي، شويخ، احكي بهمسك، فري له، متغير علي، ياما حاولت، أذهلتني، من مثلك، أول حكايتنا، تتنفسك دنياي، وغيرها الكثير.