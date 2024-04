نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه في "القومي للسينما".. عمرو السيوفي يشارك بفيلم "بيني وبينك" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن اختيار فيلم "بيني وبينك" للمخرج عمرو السيوفي، للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الثامنة والتي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل.

أحداث فيلم" بيني وبينك "

فيلم "بيني وبينك- Tell No One" روائي قصير، تدور أحداثه حول الشابة الحالمة "نور" التي تقرر أن تستغل غياب والدها عن المنزل لتبحث عن الحب خلال موقع جرئ للدردشة.

فيلم بيني وبينك

أبطال فيلم" بيني وبينك"

الفيلم بطولة مارينا فيكتور، صلاح ماجد، عماد غنيم، مايكل تادروس، ومن إنتاج أحمد ايهاب عبد الوارث-عمرو السيوفي، منتج مشارك: Red Star باهو بخش،

CULT- محمد العمده وادهم الشريف.

يقول المخرج عمرو السيوفي إنه سعيد باختيار فيلم "بيني وبينك" وسط مسابقة دولية هامة بمهرجان أسوان ذات الطابع السينمائي الخاص، وسط مشاركة أفلام من عدة بلدان مختلفة، لافتًا إلى أنه كان تم اختياره للعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 45 قبل إلغاء الدورة وبهذا يشهد على عرضه العالمي الأول.

نبذة عن عمرو السيوفي ومسيرته

عمرو السيوفي، عضو في نقابة المهن السينمائية، تخرج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، أخرج الفيلم الروائي القصير " لما كان البحر أزرق" عام ٢٠٢١ الذي تولت توزيعه شركة "Mad Solutions” وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، كذلك فوزه بالمهرجان القومي للسينما الدورة ٢٤

كأحسن فيلم، وأحسن ممثلة بطلته الفنانة هبة عبد الغني.

بداية عمرو السيوفي

بدأ "السيوفي" كمساعد مخرج في العديد من الإعلانات التجارية والأفلام والمسلسلات، كما إنه يعمل حاليًا علي فيلمه الروائي الطويل.